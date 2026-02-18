Domenica all' insegna del ciclismo tra Favorita e Mondello | scattano le limitazioni al traffico

Domenica, la circolazione stradale tra Favorita e Mondello subirà restrizioni a causa del secondo memorial di ciclismo dedicato a Silvestre Guardì, prevista per il 22 febbraio. L’amministrazione comunale ha deciso di chiudere alcune vie e piazze per permettere lo svolgimento della corsa. Le vie interessate includono arterie principali e secondarie, creando disagi per i pendolari e i residenti della zona. La misura si rende necessaria per garantire la sicurezza di ciclisti e spettatori durante l’evento. Le limitazioni resteranno in vigore per tutta la giornata.

Il provvedimento sarà in vigore dalle 8 alle 14 (del 22 febbraio), "per garantire la sicurezza dei partecipanti alla competizione", si legge nell'ordinanza comunale Il provvedimento sarà in vigore dalle 8 alle 14, e "comunque fino a cessata esigenza, per garantire la sicurezza dei partecipanti alla competizione", si legge nell'ordinanza comunale. "In alcuni tratti - dicono dal Comune - sarà istituito il senso unico con accesso controllato a passo d'uomo, in modo da garantire la mobilità ai residenti, ai domiciliati e agli utenti dei servizi presenti lungo il percorso. La misura è adottata sotto stretta sorveglianza dell'organizzazione della manifestazione.