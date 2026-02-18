Dolore della mamma del bambino del trapianto | Rassegnata all' idea che il figlio non ce la farà | GUARDA

La mamma del bambino in cura al Monaldi di Napoli si dice rassegnata perché gli esperti le hanno detto che il figlio potrebbe non farcela. La famiglia ha affrontato giorni difficili, sperando in un miglioramento che sembra ormai lontano. Francesco Petruzzi, l’avvocato, ha spiegato che la madre ha accettato la possibilità negativa, anche se resta in attesa di eventuali nuove speranze. La notizia ha fatto il giro della comunità locale, in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del bambino. La famiglia continua a sperare in un cambio di rotta.

"La mamma è rassegnata all'idea che il figlio non ce la farà. Glielo hanno detto gli esperti". Così Francesco Petruzzi, l'avvocato della famiglia del bambino ricoverato al Monaldi di Napoli, parlando con i cronisti fuori dall'ospedale. Dopo il parere negativo degli esperti provenienti da tutta Italia a un nuovo trapianto si spengono le speranze di tenere in vita il piccolo in gravi condizioni da quando lo scorso dicembre gli è stato impiantato un cuore "bruciato" dall'equipe del Monaldi. "Se è finito il momento della speranza inizia quello delle responsabilità, devo studiare le carte, ci sono delle indagini in corso", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

