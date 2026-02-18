Jannik Sinner torna in campo a Doha, dopo aver vinto contro Tomas Machac, perché oggi affronta l’australiano Alexei Popyrin negli ottavi di finale. Popyrin, attualmente al 53° posto nel ranking Atp, è l’avversario scelto dal torneo per sfidare il tennista italiano. La partita si svolgerà all’Atp 500 di Doha e sarà possibile seguirla in diretta televisiva.

Dopo un giorno di riposo a seguito della vittoria di lunedì contro il tennista ceco Tomas Machac, Jannik Sinner quest’oggi torna in campo all’Atp 500 di Doha per affrontare gli ottavi di finale ritrovandosi di fronte l’australiano Alexei Popyrin, attuale numero 53 del ranking Atp. Chi è l’avversario. Il 26enne di Sidney ha nel dritto il suo colpo principale e le superfici preferite terra battuta e cemento. Il suo best ranking è datato agosto 2025 con la posizione numero 19 dopo aver raggiunto i quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Toronto. Le cinque vittorie consecutive ottenute quando era tra i migliori 20 al mondo lo ha fatto diventare il primo campione australiano dell'Apt Masters 1000 di Montreal dai tempi di Hewitt nel 2003. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Doha, è il giorno di Sinner-Popyrin: chi è l’avversario e dove vedere la gara in tv

Sinner-Popyrin oggi al torneo di Doha, orario e dove vedere la partita in TV e in streamingJannik Sinner affronta oggi Alexei Popyrin nel secondo turno del torneo di Doha, un match che potrebbe decidere chi passa ai quarti di finale.

Dove vedere in tv Sinner-Popyrin, ATP Doha 2026: orario, programma, streamingJannik Sinner affronta Alexei Popyrin negli ottavi di finale degli ATP Qatar Open 2026 a causa della sua buona prestazione nel torneo di Doha.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.