Doha è il giorno di Sinner-Popyrin | chi è l’avversario e dove vedere la gara in tv

Dopo un giorno di riposo a seguito della vittoria di lunedì contro il tennista ceco Tomas Machac, Jannik Sinner quest’oggi torna in campo all’Atp 500 di Doha per affrontare gli ottavi di finale ritrovandosi di fronte l’australiano Alexei Popyrin, attuale numero 53 del ranking Atp. Chi è l’avversario. Il 26enne di Sidney ha nel dritto il suo colpo principale e le superfici preferite terra battuta e cemento. Il suo best ranking è datato agosto 2025 con la posizione numero 19 dopo aver raggiunto i quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Toronto. Le cinque vittorie consecutive ottenute quando era tra i migliori 20 al mondo lo ha fatto diventare il primo campione australiano dell'Apt Masters 1000 di Montreal dai tempi di Hewitt nel 2003. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
#Juorno #tennis, a #Doha #Alcaraz soffre con #Rinderknech. #Sinner attende #Popyrin, #Paolini subito fuori a #Dubai x.com
