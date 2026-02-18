doha 6 3 sinner vince alla grande il primo set contro popyrin

Luca Sinner ha conquistato il primo set contro Popyrin con un netto 6-3, in un match giocato sotto il caldo sole di Doha. La partita si svolge negli ottavi di finale di un torneo ATP 500, uno dei più importanti della stagione. Sinner ha mostrato grande determinazione, sfruttando al meglio le occasioni e colpendo con precisione. La sua agilità in campo ha sorpreso gli avversari, mentre il pubblico segue con attenzione ogni scambio. La sfida continua con il secondo set ancora aperto.

Il deserto del Qatar si conferma un terreno fertile per il talento azzurro. Sotto il cielo di Doha, il numero 2 del tennis mondiale è attualmente impegnato nel match valevole per gli ottavi di finale del prestigioso torneo ATP 500. Jannik Sinner sta affrontando l’australiano Alexei Popyrin, numero 53 del ranking, in una sfida che rappresenta molto più di un semplice passaggio del turno. I precedenti tra i due parlavano chiaro: una situazione di perfetto equilibrio con «una vittoria a testa», un dato che rendeva la vigilia particolarmente insidiosa. La posta in gioco è alta: chi uscirà vincitore da questo confronto troverà ad attenderlo nei quarti di finale uno tra Mensik o Zhang. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Atp Doha, sinfonia Sinner: l’azzurro vince in due set contro Popyrin e approda ai quartiJannik Sinner ha conquistato la vittoria all’ATP di Doha, battendo Popyrin in due set e avanzando ai quarti di finale.

LIVE Sinner-Popyrin 6-3 3-4, ATP Doha 2026 in DIRETTA: regna l’equilibrio a metà del secondo setL'incontro tra Jannik Sinner e Popyrin si è acceso dopo che l'australiano ha recuperato da uno svantaggio e ha portato il punteggio a 3-4 nel secondo set.

