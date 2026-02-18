Dmitrii Shamaev a Milano Cortina | Tutti qui dovrebbero essere in condizioni uguali non è così

Dmitrii Shamaev, biatleta rumeno, ha commentato le condizioni delle competizioni a Milano Cortina, sottolineando che non sono uguali per tutti. Durante una sessione di allenamento, il atleta ha osservato che alcune squadre beneficiano di strutture migliori rispetto ad altre, creando disparità evidenti tra i partecipanti.

Il biathleta rumeno Dmitrii Shamaev solleva una critica all'organizzazione delle Olimpiadi di Milano Cortina: "A mio avviso, qui tutti dovrebbero essere in condizioni uguali". Ha qualcosa da dire anche sulla mancanza di atmosfera olimpica.🔗 Leggi su Fanpage.it Netflix-Warner Bros., Pier Silvio Berlusconi: “Regole dovrebbero essere uguali per tutti”Pier Silvio Berlusconi sottolinea l'importanza di regole uguali per tutti nel settore dell'intrattenimento. Fino a 200 euro per “restituire” i morti: “Qui da noi funziona così”. L’inchiesta sulle tangenti a PalermoUn'indagine della procura di Palermo svela un sistema di tangenti nel settore funebre, coinvolgendo impiegati e gestori di pompe funebri. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Schizas in gara a Milano-Cortina ma deve fare un compito universitario: la mail al professore è surreale; I risultati della Romania alle Olimpiadi: George Buta ha concluso al 39° posto nel biathlon.