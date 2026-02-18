Diventare protagonisti dell’evoluzione sostenibile del territorio | aperte iscrizioni al forum Cets

Il nome di Carovigno e il recente avvio del forum Cets sono legati alla volontà di promuovere un turismo più sostenibile nel territorio. La decisione di aprire le iscrizioni nasce dall’esigenza di coinvolgere più attori locali e rafforzare l’impegno comune. Già diversi operatori, associazioni e rappresentanti istituzionali hanno confermato la loro partecipazione, puntando a condividere progetti concreti per valorizzare la zona.

CAROVIGNO - Sono aperte le iscrizioni al nuovo forum della Carta europea del turismo sostenibile di Torre Guaceto, la rete che unisce associazioni, istituzioni e operatori che hanno voglia di fare del bene al proprio territorio. Per aderire basta compilare il documento online https:forms.gleLmK9bmBS5essPh7k9 L'area di riferimento di Torre Guaceto comprende i comuni di Brindisi, Carovigno, Mesagne e San Vito dei Normanni. Per fare alcuni esempi di azioni che si possono intraprendere: organizzazione di attività di pulizia spiaggia o quartiere, formazione, eventi sostenibili, raccolte fondi. Le fasi della certificazione Cets che interessano Torre Guaceto: la parte 1 viene concessa da Europarc Federation alle aree protette Europee che si impegnano a definire, in collaborazione con stakeholder locali, un Piano di azione per il turismo sostenibile.