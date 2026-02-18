Distrutto il Sannazaro Napoli ferita
Il teatro Sannazaro di Napoli è stato danneggiato durante un incendio, che ha provocato danni evidenti alla struttura e ha lasciato molti spettatori senza spettacoli. La causa sembra essere un cortocircuito improvviso che si è sviluppato nel sistema elettrico del locale. La scena di fiamme e fumo ha visto intervenire i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Napoli, città ricca di storia e cultura, si trova ora a dover fare i conti con una perdita significativa per il suo patrimonio teatrale.
Come Napoli tutta, la sua storia è fatta di gloria e miserie, di genio e abiezione, di cadute e risalite. E come Napoli tutta fa periodicamente nella sua storia, risorgerà dalla ceneri. Quelle in cui è ridotto il Teatro Sannazaro, una delle istituzioni culturali più legate alla storia della città. L'edificio di via Chiaia è stato colpito ieri all'alba da un devastante incendio che lo ha reso inservibile e ha fatto crollare anche la sua simbolica cupola. Un rogo talmente potente da costringere i vigili del fuoco a procedere con l'evacuazione di 22 appartamenti negli edifici circostanti. In totale sono una sessantina le persone sgomberate e per loro è stato attivato in prefettura un Centro coordinamento soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Napoli, teatro Sannazaro distrutto dalle fiammeUn incendio nella notte ha devastato il Teatro Sannazaro a Napoli, causando ingenti danni alla struttura storica.
Distrutto il teatro Sannazaro a Napoli, l’incendio all’alba e l’ipotesi sulle cause – Foto e VideoUn incendio ha distrutto il Teatro Sannazaro a Napoli all’alba di oggi, probabilmente a causa di un cortocircuito elettrico.
Napoli. Incendio Sannazaro, Manfredi: Una ferita profonda, il Teatro è completamente distrutto!
Argomenti discussi: Nel cuore di Napoli le fiamme distruggono il teatro Sannazaro; Incendio a Napoli, il vigile del fuoco: Il teatro Sannazaro è distrutto; Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro; Un incendio ha distrutto il teatro Sannazaro di Napoli.
Napoli, il teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme. Il sindaco: «Lo ricostruiremo»Di primo mattino, il fumo si respira già da piazza Trieste e Trento o da corso Vittorio Emanuele. Brucia il Sannazaro ed è come se bruciasse tutta Napoli. L’inferno di ... ilmessaggero.it
Teatro Sannazaro distrutto, la promessa di Giuli: Tornerà a splendere. Oggi il ministro a NapoliNel primo pomeriggio il sopralluogo nello stabile divorato dalle fiamme. Ma dopo l'incendio si pensa alla ricostruzione. Da De Giovanni a D'Alessio anche gli artisti in campo per raccogliere i fondi R ... adnkronos.com
L’incendio che ha distrutto il Teatro Sannazaro: le immagini dall’alto dopo il rogo #napoli #teatrosannazaro #ilmattino facebook
Le fiamme che hanno distrutto il teatro Sannazaro sono un colpo alla storia e alla cultura di Napoli. Esprimiamo la nostra vicinanza alla proprietà, alla compagnia teatrale, alle maestranze e dipendenti. x.com