distrutto il sannazaro napoli ferita

Come Napoli tutta, la sua storia è fatta di gloria e miserie, di genio e abiezione, di cadute e risalite. E come Napoli tutta fa periodicamente nella sua storia, risorgerà dalla ceneri. Quelle in cui è ridotto il Teatro Sannazaro, una delle istituzioni culturali più legate alla storia della città. L'edificio di via Chiaia è stato colpito ieri all'alba da un devastante incendio che lo ha reso inservibile e ha fatto crollare anche la sua simbolica cupola. Un rogo talmente potente da costringere i vigili del fuoco a procedere con l'evacuazione di 22 appartamenti negli edifici circostanti. In totale sono una sessantina le persone sgomberate e per loro è stato attivato in prefettura un Centro coordinamento soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

