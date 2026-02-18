Disinformazione satira e fake news | repliche e rivelazioni di Life&People Magazine

Life&People Magazine ha pubblicato un nuovo articolo che smaschera come la disinformazione, la satira e le fake news influenzino le elezioni. La causa è un utilizzo scorretto dei social media, che permette di diffondere facilmente notizie false tra gli utenti. Un esempio concreto riguarda una campagna di fake news che ha influenzato l’opinione pubblica su un candidato locale.

Life&People.it Nuovo articolo di inchiesta di Life&People che entra nel merito dei processi di selezione dei candidati. Quando la satira televisiva si sostituisce alla cronaca e all’informazione vera, il montaggio – tagliato e cucito – del girato prevale sulle carte e documenti; ma i fatti e le prove a differenza delle opinioni decontestualizzate, non sono soggetti a interpretazione. Come nasce una collaborazione nella nostra testata? Perchè ad oggi collaborano seri e validi professionisti senza alcun problema? Smontiamo anche definitivamente la “favola” dei pagamenti irregolari. Selezione aspiranti: se non hai i requisiti, non è maltrattamento.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Testimonianze inedite: stima e gratitudine al Direttore di Life&People MagazineIl direttore di Life&People Magazine, Enrico, riceve un messaggio da Filippo Poletti, che lo invita come relatore a un evento in Lombardia il 20 aprile 2023.

