Disinformazione satira e fake news | nuove rivelazioni inedite di Life&People Magazine

Life&People rivela che la diffusione di fake news e satira nasce spesso da processi di selezione degli utenti poco trasparente. La causa principale sembra essere la mancanza di controlli efficaci sui contenuti condivisi online. Un’indagine approfondita ha analizzato le modalità con cui alcune piattaforme favoriscono la viralità di notizie false, spesso alimentate da algoritmi che premiamo contenuti sensazionalisti. Tra le scoperte, ci sono anche esempi concreti di come alcune campagne di disinformazione si diffondano rapidamente tra gli utenti. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

Life&People.it Nuovo articolo di inchiesta di Life&People che entra nel merito dei processi di selezione dei candidati. Quando la satira televisiva si sostituisce alla cronaca e all’informazione vera, il montaggio – tagliato e cucito – del girato prevale sulle carte e documenti; ma i fatti e le prove a differenza delle opinioni decontestualizzate, non sono soggetti a interpretazione. Come nasce una collaborazione nella nostra testata? Perchè ad oggi collaborano seri e validi professionisti senza alcun problema? Smontiamo anche definitivamente la “favola” dei pagamenti irregolari. Selezione aspiranti: se non hai i requisiti, non è maltrattamento.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

