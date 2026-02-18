Discoteca serve alcolici ai minorenni un 15enne rischia il coma etilico

Una discoteca di Brescia ha fornito alcol a un 15enne, mettendolo in grave rischio di coma etilico. Le forze dell’ordine hanno scoperto che il minorenne aveva ricevuto bevande alcoliche nel locale durante una serata di divertimento. I controlli nelle strutture pubbliche della zona continuano per verificare eventuali violazioni delle norme sulla tutela dei minorenni e sulla sicurezza. La scena ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti, che chiedono interventi più severi contro chi mette a rischio i giovani. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine nei locali pubblici della provincia di Brescia allo scopo di verificare il rispetto delle norme di sicurezza, ordine pubblico e tutela dei minorenni. Dagli accertamenti degli agenti è emerso che all'interno del locale sono state somministrate bevande alcoliche e superalcoliche a otto minorenni, uno dei quali aveva meno di 16 anni. Come riporta BresciaToday, Attorno alle 2 di notte un quindicenne si è sentito male, tanto da rendere necessario l'intervento dei soccorsi sanitari. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato il giovane, in stato di semi-incoscienza, all'ospedale di Desenzano.