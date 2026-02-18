Dischi in vetrina C’è Giambastiani con Solo1981

Stefano Giambastiani ha portato il suo nuovo album “Solo1981” allo Sky Stone & Songs di via Veneto, dopo aver deciso di presentarlo con un evento dal vivo. La serata, che inizia alle 18, prevede l’esposizione dei dischi in vetrina e l’ascolto delle canzoni. Il musicista ha scelto questo locale per condividere con il pubblico le sue nuove creazioni e mostrare i dischi in modo diretto.

Nuovo progetto discografico e nuova presentazione allo Sky Stone & Songs in via Veneto per " Solo1981 ", il progetto solista di Stefano Giambastiani, che venerdì, a partire dalle 18.30 darà vita a uno showcase a ingresso libero per presentare l'album " VWeird ", che esce proprio nel giorno dello showcase. ' VWeird ' è il quinto album di Giambastiani da solista, dopo la lunga esperienza con gli Acid Brains e viene pubblicato da Karma Field Records. Si tratta di un disco che musicalmente si muove tra elettronica, post-punk e alternative rock, ma in un modo assolutamente personale, anticonformista e dove non mancano le contaminazioni.