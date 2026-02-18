Disastro Juve a Istanbul | il Galatasaray ne fa cinque e mette Spalletti sul banco degli imputati

La Juventus ha subito una pesante sconfitta a Istanbul, dove il Galatasaray ha segnato cinque gol, a causa di una difesa troppo vulnerabile. La squadra di Spalletti domina il match dall’inizio, mettendo in difficoltà i bianconeri e lasciando poche speranze di rimonta. Un risultato che mette in discussione le strategie della Juventus e accende i dubbi sulla gestione attuale.

Il sipario sull'andata dei playoff di Champions League cala come una mannaia sulle ambizioni della Juventus, annichilita da un 5-2 senza appello in una notte di ordinaria follia a Istanbul. Nonostante un'iniziale resilienza, trascinata dalla doppietta d'autore di Teun Koopmeiners, la compagine bianconera si è letteralmente sgretolata sotto i colpi di un Noa Lang in stato di grazia e di una gestione difensiva ai limiti del dilettantismo. Il fortino dell' Ali Sami Yen ha esaltato la ferocia tattica dei padroni di casa, capaci di ribaltare l'inerzia del match nella ripresa e di infierire su una Signora rimasta in dieci uomini, trasformando la trasferta turca nel punto più basso della gestione tecnica corrente.