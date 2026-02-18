Disabilità e inclusione a Belpasso via al progetto Digit@bile

A Belpasso, il centro di aggregazione per persone con disabilità ha avviato il progetto

Sono già operativi due appartamenti nel centro urbano dove dodici ragazzi con diverse disabilità stanno sperimentando la vita indipendente E' stato ufficialmente inaugurato, presso il Centro di aggregazione per diversamente abili, il corso di informatica legato al progetto "Digit@bile". L'iniziativa, vincitrice della Democrazia Partecipata 2024 con ben 255 preferenze, è entrata nel vivo grazie ai fondi stanziati per l'acquisto di dispositivi moderni, da oggi a disposizione dei ragazzi per potenziare le loro abilità digitali e favorire l'autonomia comunicativa. “Vedere un progetto scelto direttamente dai cittadini diventare realtà è la forma più alta di democrazia”, dichiara il Sindaco Carlo Caputo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

