Daria Perrotta, responsabile della Ragioneria generale dello Stato, ha emanato nuove istruzioni per evitare errori nell’uso dell’italiano. La decisione nasce dalle numerose segnalazioni di testi ufficiali scritti in modo poco chiaro, che spesso creano confusione tra i funzionari. Per garantire una comunicazione più efficace, Perrotta ha richiesto di adottare un linguaggio semplice e diretto, anche nelle relazioni quotidiane.

Le regole volute da Daria Perrotta, sul corretto uso della lingua avrebbero suscitato le ire del ministro Salvini. Eppure la qualità dei testi normativi a livello europeo non ha fatto altro che calare negli ultimi anni Giuli: "Con l'algoritmo-Perrotta sarebbe crollato il ministero. Giorgetti? Piena sintonia. Venezi? Resta alla Fenice” La Ragioniera generale dello stato, Daria Perrotta, ha dato direttive ai suoi collaboratori sul corretto uso della lingua. Apparentemente, questo starebbe rallentando l’attività ordinaria di rilascio dei pareri, senza i quali i provvedimenti non possono ricevere la famigerata bollinatura ed essere votati dal Parlamento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Direttive per l’uso corretto dell’italiano alla Ragioneria generale dello stato. Mugugni

L’età pensionabile salirà di tre mesi nel 2029, lo dice la Ragioneria dello StatoSecondo le ultime previsioni della Ragioneria generale dello Stato, nel 2029 l’età pensionabile sarà aumentata di tre mesi.

La Ragioneria dello Stato. Bando per la nuova sedeIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato un bando per trovare una nuova sede per la Ragioneria dello Stato di Milano e Monza e Brianza, dopo aver deciso di locare un immobile.

