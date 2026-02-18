dipendenza dai social zuckerberg chiamato a testimoniare

Il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, è stato convocato come testimone nel processo sulla crescente dipendenza dai social media. La causa riguarda il ruolo delle piattaforme digitali nel creare abitudini compulsive tra gli utenti, soprattutto tra i più giovani. Durante l’udienza, si discute di come le aziende tech progettino le app per catturare l’attenzione e prolungare il più possibile l’interazione. La testimonianza di Zuckerberg arriva in un momento di crescente attenzione pubblica e politica sulle conseguenze di queste piattaforme. La decisione si attende nelle prossime settimane.

Roma, 18 febbraio 2026 - Allo storico processo sulla dipendenza dai social media oggi è stato chiamato a testimoniare Mark Zuckerberg. Il fondatore di Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) si recherà a Los Angedagli avvocati della 'vittima' che ha intentato causa contro Instagram e altre piattaforme di essere progettate per creare dipendenza tra i giovani. Per Zuckerberg sarà la prima volta in tribunale davanti a una giuria. Il miliardario di Fb dovrà prestare giuramento e difendere la sicurezza delle sue applicazioni utilizzate da miliardi di persone. La giuria composta da 12 persone entro la fine di marzo dovrà stabilire se YouTube (Google) e Instagram (Meta) abbiano responsabilità dei problemi di salute mentale della giovane Kaley G. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

