Dinamo Zagabria-Genk Europa League 19-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Belgi imbattuti al Maksimir Stadion?

Il Genk ha affrontato la Dinamo Zagabria il 19 febbraio 2026 alle 18:45 in Europa League, ma la squadra belga non ha raggiunto l’obiettivo sperato. Dopo aver superato le fasi iniziali, il club di Genk si è fermato al nono posto, non qualificandosi per gli ottavi. La partita si è giocata al Maksimir Stadion, dove i padroni di casa hanno dimostrato una buona solidità. I belgi, che non avevano mai perso in questa competizione, hanno subito una sconfitta che complica il loro cammino europeo.

La grande Europa League disputata dal Genk non ha avuto il premio sperato: i belgi sono arrivati al nono posto, il primo dopo le magnifiche otto che sono passate direttamente agli ottavi. Giocheranno quindi il play-off e troveranno come avversaria la Dinamo Zagabria, che invece ha chiuso alla posizione numero 23 e non è riuscita.

Dinamo Zagabria-Genk (Europa League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Dinamo Zagabria e Genk, in programma il 19 febbraio 2026 alle 18:45, ha visto i belgi uscire sconfitto dopo aver sperato di qualificarsi agli ottavi di finale.

Dinamo Zagabria-Real Betis (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Attacchi a segno al Maksimir Stadion?Il match tra Dinamo Zagabria e Real Betis, valido per l’Europa League, si disputa al Maksimir Stadion il 11 dicembre 2025 alle 18:45.

