Dieci anni senza Umberto Eco tra romanzi semiotica e impegno civile

Il 19 febbraio 2016, Milano piangeva la scomparsa di Umberto Eco, morto a 84 anni a causa di un tumore. Eco era uno scrittore, semiologo e filosofo che aveva rivoluzionato il modo di leggere i libri, grazie a opere come

Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 brillano su Rai2 Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Lucio Presta accusa Sonia Bruganelli: “Ha tradito Paolo Bonolis”. Le rivelazioni choc nell’autobiografia Dal successo de «Il nome della rosa» alla teoria dell’«opera aperta»: l’eredità culturale di un intellettuale che ha segnato il Novecento Il 19 febbraio 2016 moriva a Milano Umberto Eco, all’età di 84 anni. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Dieci anni senza Umberto Eco, tra romanzi, semiotica e impegno civile Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”Per ricordare i dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, le tre organizzazioni hanno deciso di lanciare una maratona online chiamata “Eco Eco Eco”. Dieci anni senza Umberto Eco, due libri per ricordarloIl 19 febbraio ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Umberto Eco, figura di rilievo nel panorama culturale italiano e internazionale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I dieci anni senza Umberto Eco: il ricordo di Andreose e il primo libro libero; 10 anni senza Umberto Eco. Una maratona intellettuale lo ricorda; Dieci anni senza Umberto Eco: Uno sguardo aperto sul mondo, oltre i codici e i saggi. È la sua lezione intellettuale; Una maratona web globale per il decennale della scomparsa di Umberto Eco — Italiano. Umberto Eco, dieci anni senza il semiologo che conquistò il mondoIl 19 febbraio 2016 scompariva a Milano Umberto Eco, figura centrale della cultura internazionale e tra i massimi intellettuali italiani del Novecento. A dieci anni dalla sua morte, il contributo di E ... it.blastingnews.com Dieci anni senza Umberto Eco, opera ancora apertaDieci anni senza Umberto Eco. Dal 19 febbraio 2016, giorno della sua morte dopo una malattia silenziosa, il suo lavoro è rimasto sospeso in una sorta di tregua critica. Fu lui stesso a chiederlo. Nien ... stylo24.it Dieci anni fa moriva Umberto Eco. Per l’occasione esce una raccolta dei suoi testi “liminari”: prefazioni, introduzioni, postfazioni (eccetera) dedicati all’intero scibile umano, o quasi @lanavediteseoed Ne scrivo oggi - sontuosamente, in un pezzo che farà eco x.com Oggi il mondo ricorda Umberto Eco, a 10 anni dalla scomparsa. Bologna lo ricorda facendo risuonare la sua voce tra la sua gente: dalle 17 alle 19 la Piazza Coperta Umberto Eco ospita "Eco in pillole. Letture aperte e spontanee", un evento organizzato dalla facebook