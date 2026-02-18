di ombre vita e ripiegamenti interiori

Il Premio Strega ha deciso di spostare la sua finale nel cuore di Roma, nel Campidoglio, a causa della voglia di coinvolgere un pubblico più ampio e di rendere più accessibile la manifestazione. La scelta nasce dall’obiettivo di celebrare gli ottant’anni di storia del premio, accompagnando l’evento con il tema “Quasi una vita”, tratto dal libro di Corrado Alvaro. La decisione si inserisce in un contesto in cui la letteratura si confronta sempre più con il pubblico, cercando di avvicinare i lettori alla cultura attraverso eventi pubblici e simbolici.

Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti, dice il Salmista, perciò il Premio Strega ha deciso di celebrare l’ottantesima edizione con la traslazione della finale in Campidoglio e il motto “Quasi una vita”, che riprende il titolo del “giornale di uno scrittore” con cui Corrado Alvaro vinse nel 1951 per Bompiani. Il termine “vita” ricorre con costanza fra i vincitori dell’ultimo mezzo secolo – La miglior vita di Fulvio Tomizza (Rizzoli, 1977), La vita ingenua di Vittorio Gorresio (Rizzoli, 1980), Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, gentiluomo di Alessandro Barbero (Mondadori, 1996), Vita tout court di Melania G. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

