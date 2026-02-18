Di Gregorio naufragio a Istanbul | la crisi del numero 16 agita la Juventus

Di Gregorio ha subito un grave errore durante la partita contro il Galatasaray, che ha portato alla sconfitta della Juventus per 5-2 a Istanbul. Il portiere bianconero si è fatto sorprendere da un tiro potente al primo tempo, contribuendo alla difficile rimonta della squadra turca. La sua prestazione solleva dubbi sulla fiducia riposta in lui tra i tifosi e i dirigenti. La sua presenza in campo ora diventa oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori. La prossima partita potrebbe chiarire il suo ruolo in squadra.

Il portiere bianconero, nella disfatta per 5-2 patita dalla Juventus contro il Galatasaray, è stato protagonista di una prestazione che riaccende prepotentemente il dibattito sulle sue attuali gerarchie tecniche. Tra le mura dell’Ali Sami Yen, l’estremo difensore ha palesato gravi lacune nel posizionamento e una cronica incertezza nelle uscite, sollevando interrogativi sulla tenuta psicofisica di un interprete apparso lontano dagli standard d’eccellenza richiesti dal palcoscenico internazionale. Il tracollo turco: anatomia di una serata deficitaria. La spedizione ad Istanbul si è trasformata in un calvario tattico per l’ex portiere del Monza, ritenuto responsabile diretto in almeno tre delle marcature subite dalla compagine di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Di Gregorio, naufragio a Istanbul: la crisi del numero 16 agita la Juventus Dopo Roma e Istanbul, Pisa è la terza città per numero di fusti di granitoPisa si distingue per la sua significativa presenza di colonne di granito, seconda solo a Roma e Istanbul. Leggi anche: Gol Yildiz: la Juventus la chiude con la zampata decisiva del suo numero 10! Ma che giocata di Miretti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Galatasaray-Juventus, le pagelle dei bianconeri: Cabal, Thuram e Kelly disastrosi; Pagelle Galatasaray-Juve | l’illusione di Koopmeiners e il naufragio di Cabal. Naufragio di Cutro, rinviati a giudizio sei militariSono stati rinviati a giudizio i sei militari finiti al centro dell’inchiesta sul naufragio del barcone avvenuto a Steccato di Cutro nella notte del 26 febbraio 2023, tragedia in cui persero la vita ... tg24.sky.it Naufragio a largo di Lampedusa: almeno 20 mortiÈ di almeno 20 morti il bilancio del naufragio avvenuto nelle scorse ore a largo di Lampedusa. Al momento sono infatti stati recuperati 20 cadaveri dopo che un barcone carico di migranti si è ... huffingtonpost.it Legambiente Quarrata. . VIA SAN GREGORIO IN COMPLETO DEGRADO !!!! , segnalati rifiuti abusivi di tutte le tipologie e di PROBABILMENTE DI TANTISSIMO CEMENTO AMIANTO I VOLONARI DI LEGAMBIENTE QUARRATA sono a completa disposizione facebook