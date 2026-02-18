Lunedì, Alessandro Di Battista e Moni Ovadia hanno partecipato a una diretta in cui hanno mostrato immagini antisemite, sostenendo che queste vengono sfruttate per nascondere le azioni di Israele. Durante la trasmissione, hanno cercato di convincere gli spettatori che l’accusa di odio verso gli ebrei viene usata come alibi per giustificare le operazioni militari israeliane. Tra le immagini presentate, alcune raffiguravano simboli nazisti, e sono state condivise sui social network nel tentativo di dimostrare una teoria complottista.

Questo lunedì Alessandro Di Battista e Moni Ovadia, in una diretta intitolata “Antisemitismo e antisionismo”, hanno provato a convincere il loro pubblico che l’accusa di odio antiebraico è usata strumentalmente per coprire i crimini di Israele. Non li ho ascoltati, però, perché la più spettacolare smentita preventiva dei loro argomenti, quali che fossero, era la card con cui l’ex parlamentare pentastellato ha promosso l’evento sui social. Alle spalle dei due oratori, infatti, incombeva il capoccione semicalvo di Netanyahu, coperto di ombre minacciose, con gli occhi avidamente puntati su un planisfero, ben visibile sotto il suo naso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Di Battista e quelle infami immagini antisemite

