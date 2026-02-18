A Desio, la Rimadesio affronta la sfida di maturità a Piacenza. La squadra deve concentrarsi subito dopo aver vinto sabato sera contro la Gema Montecatini, che ha dato loro una spinta in più. Oggi alle 20, i giocatori scendono in campo per una partita importante, senza lasciarsi alle spalle la vittoria precedente.

Non c’è nemmeno il tempo per gustarsi la grande vittoria ottenuta sabato sera contro l’armata Gema Montecatini che per la Rimadesio è già tempo di scendere in campo oggi alle 20.30 a Piacenza contro il fanalino di coda Bakery. È l’inizio di una nuova fase di campionato. Terminato il tour de force contro tutte, o quasi, le big del torneo, adesso per i bluarancio iniziano anche gli scontri diretti da vincere se si vogliono evitare i playout, in un contesto molto equilibrato dove le gerarchie spesso saltano ed è impossibile fare calcoli. Come sabato, ad esempio. E coach Quilici, ripensando alla gara condotta dal primo all’ultimo secondo, gongola ma avverte la sua truppa che il più deve essere ancora fatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Desio, esame di maturità. C'è la sfida a Piacenza

