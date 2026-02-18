Derivati del pomodoro allarme Anicav sulle importazioni egiziane | Rischio concorrenza sleale

L’Anicav ha lanciato un allarme sulle importazioni di derivati del pomodoro dall’Egitto, sottolineando il rischio di concorrenza sleale. Le aziende italiane si trovano a competere con prodotti provenienti da oltre confine, spesso a prezzi più bassi e con standard diversi. Negli ultimi mesi, le importazioni sono aumentate del 20%, mettendo sotto pressione i produttori italiani. La questione riguarda soprattutto sughi e concentrati che arrivano da lontano, influenzando il mercato locale. La discussione resta aperta tra politici e imprenditori.

Le importazioni di derivati del pomodoro dall'Egitto finiscono al centro del confronto politico e industriale. Anicav esprime "grande apprezzamento" per l'interrogazione presentata dall'onorevole Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera, ai ministri Francesco Lollobrigida e Orazio Schillaci, con l'obiettivo di tutelare la filiera italiana della trasformazione del pomodoro rispetto alla crescita delle importazioni dal Paese nordafricano. Nel solo ultimo semestre del 2025, le esportazioni egiziane di derivati del pomodoro verso il mercato europeo sono aumentate dell'85,77%, un dato che alimenta le preoccupazioni del comparto.