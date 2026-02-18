Delfini gobbi australiani usano spugne marine come accessori di seduzione

I delfini gobbi australiani usano le spugne marine come strumenti di seduzione perché cercano di attirare le femmine durante la stagione riproduttiva. In alcune zone della costa, questi mammiferi si fanno notare per portare le spugne sulla testa o tra i denti, un gesto insolito che ha attirato l’attenzione dei ricercatori. È un comportamento che si osserva soprattutto tra i giovani maschi, che sfruttano questo dettaglio per distinguersi e conquistare l’interesse delle femmine.

Nelle acque cristalline dell'Australia settentrionale, i delfini hanno riscritto le regole del corteggiamento animale. Non si tratta di piume variopinte o canti melodiosi, ma di spugne marine indossate come accessori di moda. Un comportamento tanto bizzarro quanto sofisticato, documentato dalla scienza e pubblicato sulla prestigiosa rivista Scientific Reports, che svela quanto ancora ci sia da scoprire sull'intelligenza dei cetacei. I maschi di delfino gobbo australiano ( Sousa sahulensis ) non si limitano a mostrare la loro forza o velocità alle femmine. Selezionano con cura spugne marine di diverse forme, dimensioni e colori, le posizionano sul capo come fossero cappelli e nuotano esibendole in presenza delle potenziali partner.