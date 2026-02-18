Del Piero contro Sala sul caso Bastoni | Non parlo con lui di calcio faccia il sindaco

Alessandro Del Piero si è scagliato contro Beppe Sala, sindaco di Milano, in merito al caso Bastoni. La polemica nasce dal fatto che l’ex calciatore non vuole discutere di calcio con il primo cittadino, chiedendogli di concentrarsi sui suoi compiti istituzionali. La tensione è aumentata prima della partita di Champions League tra Milan e Galatasaray, quando Del Piero ha chiaramente detto di non voler affrontare questioni sportive con Sala. La discussione ha attirato l’attenzione dei tifosi presenti allo stadio.

Alessandro Del Piero ha risposto al sindaco di Milano Beppe Sala. L'ex capitano della Juventus è tornato sul caso di Alessandro Bastoni nel pre-partita della sfida di playoff di Champions League con il Galatasaray. E, nello studio di SkySport, è tornato sulle parole di Sala, che aveva incluso proprio Del Piero insieme a Giorgio Chiellini tra i calciatori "simulatori". "Sono rimasto sorpreso, anche perché io non avevo parlato di Bastoni. Ho sempre cercato di rispondere sul campo, e non mi sono mai messo a discutere pubblicamente con i tifosi di queste cose", ha detto Del Piero, in riferimento evidentemente al tifo di Sala per l'Inter: "Poi Sala è anche il sindaco di Milano, rispetto la sua figura e le istituzioni, ma non mi sembra il caso di mettermi a discutere con lui di calcio.

