Del Piero boccia la Juve | Travolti dal Galatasaray manca personalità

Alessandro Del Piero critica la Juventus dopo la sconfitta contro il Galatasaray, attribuendo il ko alla mancanza di personalità. La squadra bianconera ha subito cinque gol in Turchia, mostrando difficoltà a reagire. Del Piero osserva che i giocatori sembrano ancora incapaci di mantenere lucidità sotto pressione, come dimostra il primo tempo in cui hanno preso due reti in rapida successione.

L’analisi spietata di Alessandro Del Piero certifica lo stato di crisi della Juventus dopo il pesante 5-2 subìto a Istanbul. L’ex capitano bianconero, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha evidenziato come il Galatasaray abbia letteralmente sovrastato la formazione di Luciano Spalletti, incapace di reagire alla pressione dei padroni di casa. “Quando la Juve cala di intensità e non gioca al limite, diventa vulnerabile a errori banali che a questi livelli non vengono perdonati”, ha dichiarato la leggenda juventina commentando il crollo nei playoff di Champions League. Secondo Del Piero, il deficit di personalità è stato il fattore determinante della disfatta turca. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

