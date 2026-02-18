Decreto flussi click day per 13.600 lavoratori domestici

Il decreto flussi ha portato all’apertura del click day per 13.600 lavoratori domestici, un’opportunità che interessa un settore da 17 miliardi di euro. Oggi, 18 febbraio 2026, i datori di lavoro possono candidarsi online per assumere colf e badanti, in una gara che si preannuncia intensa. La piattaforma resterà attiva fino a esaurimento delle quote, e questa misura mira a regolare l’ingresso di lavoratori stranieri in modo più rapido ed efficace.

Click Day per 13.600 Colf: Un Settore da 17 Miliardi alla Ricerca di Stabilità. Oggi, 18 febbraio 2026, apre la finestra online per l'assunzione di 13.600 lavoratori domestici stranieri in Italia. L'iniziativa, parte di un piano triennale, mira a rispondere alla crescente domanda di assistenza familiare in un Paese caratterizzato da un invecchiamento della popolazione e da una spesa per il lavoro di cura stimata a 17 miliardi di euro nel 2024. Tuttavia, associazioni di categoria e sindacati sottolineano come questa procedura, pur necessaria, non sia sufficiente a risolvere le problematiche strutturali di un settore cruciale per l'economia nazionale.