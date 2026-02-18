Decreto bollette bonus da 60 euro su luce e gas | i requisiti e come averlo
Il Governo ha approvato il decreto bollette, che introduce un bonus da 60 euro per le bollette di luce e gas, per aiutare le famiglie con redditi più bassi a fronteggiare gli aumenti energetici. La misura mira a ridurre le spese mensili di chi si trova in difficoltà, offrendo un sostegno concreto per le utenze domestiche. Per ricevere il bonus, bisogna rispettare alcuni requisiti di reddito e presentare la domanda attraverso i canali ufficiali.
Il Governo sta discutendo sul decreto legge bollette, che dovrebbe contenere una serie di norme per abbassare il costo dell'energia per famiglie e imprese. Per i consumatori, i vantaggi potrebbero arrivare fino a 60 euro all'anno e coinvolgere circa 4 milioni di famiglie, unendosi a misure già attive come il bonus sociale. Una parte consistente del decreto riguarda però le imprese. Il prezzo dell'energia è un problema soprattutto per l'industria italiana, che rischia di non riuscire a competere con quelle estere a causa degli alti prezzi di produzione. Gli sconti previsti dal decreto potrebbero arrivare fino al 18% della spesa energetica di un'impresa.
Bonus da 90 euro nel decreto Bollette: come funzionerà, i requisitiIl governo ha deciso di assegnare un bonus di 90 euro alle famiglie che usufruiscono del bonus sociale per l’energia.
Bollette: Governo pronto un nuovo decreto energia con 2,5-3 mld € per calmierare luce e gas. Focus su bonus e costi.Il governo italiano è al lavoro su un nuovo decreto energia che punta a stanziare tra 2,5 e 3 miliardi di euro.
Il decreto legge sulle bollette arriverà oggi in Consiglio dei ministri. Le certezze, però, finiscono qui. Il testo sarebbe infatti stato chiuso solo ieri sera a Palazzo Chigi, al termine di un estenuante gioco a incastri con i tecnici del ministero dell'Ambiente.
