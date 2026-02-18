Il Governo ha approvato il decreto bollette, che introduce un bonus da 60 euro per le bollette di luce e gas, per aiutare le famiglie con redditi più bassi a fronteggiare gli aumenti energetici. La misura mira a ridurre le spese mensili di chi si trova in difficoltà, offrendo un sostegno concreto per le utenze domestiche. Per ricevere il bonus, bisogna rispettare alcuni requisiti di reddito e presentare la domanda attraverso i canali ufficiali.

Il Governo sta discutendo sul decreto legge bollette, che dovrebbe contenere una serie di norme per abbassare il costo dell’energia per famiglie e imprese. Per i consumatori, i vantaggi potrebbero arrivare fino a 60 euro all’anno e coinvolgere circa 4 milioni di famiglie, unendosi a misure già attive come il bonus sociale. Una parte consistente del decreto riguarda però le imprese. Il prezzo dell’energia è un problema soprattutto per l’industria italiana, che rischia di non riuscire a competere con quelle estere a causa degli alti prezzi di produzione. Gli sconti previsti dal decreto potrebbero arrivare fino al 18% della spesa energetica di un’impresa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Decreto bollette, bonus da 60 euro su luce e gas: i requisiti e come averlo

