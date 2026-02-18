David Lazzaretti il profeta dell' Amiata L' incontro all' accademia del Poggio

A fine febbraio, all’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi, si terrà il primo incontro del ciclo “Visionari eo Profeti” arrivato alla sua nona edizione. Il primo, particolare, personaggio che inaugurerà il nuovo ciclo sarà David Lazzaretti: sabato 28 febbraio, alle 17:00 nella Sala Grande, ne parlerà Anna Scattigno (già docente dell’Università di Firenze) in dialogo con Lorenzo Tanzini (vicepresidente dell’Accademia).Lazzaretti è una figura incredibilmente affascinante, sospesa tra misticismo, utopia sociale e storia d'Italia. Spesso viene ricordato come il “Profeta dell'Amiata".🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il Decameron tra donne e amore: Boccaccio all’Accademia Valdarnese del PoggioFebbraio all’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi si apre con una mostra dedicata a Giovanni Boccaccio e al suo Decameron.

