D’Avena infiamma i settemila del Carnevalon

Cristina D’Avena ha scatenato l’entusiasmo di 7.000 persone durante il Carnevalon, dove ha cantato davanti a una folla in delirio. La cantante ha portato energia con il suo concerto mentre i carri decorati sfilavano tra le strade principali della città. Tredici carri allegorici hanno attraversato il centro, creando un’atmosfera di festa e allegria tra il pubblico.

Protagonisti indiscussi sono stati i gruppi e le associazioni del territorio, che anche quest'anno hanno saputo stupire il pubblico con allestimenti scenografici curati nei minimi dettagli, coreografie coinvolgenti e costumi ricchi di fantasia. Come già accaduto nella scorsa edizione, la qualità artistica dei carri e l'energia dei figuranti hanno conquistato grandi e piccoli, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto.