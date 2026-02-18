D’Avena infiamma i settemila del Carnevalon

Da ilrestodelcarlino.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristina D’Avena ha scatenato l’entusiasmo di 7.000 persone durante il Carnevalon, dove ha cantato davanti a una folla in delirio. La cantante ha portato energia con il suo concerto mentre i carri decorati sfilavano tra le strade principali della città. Tredici carri allegorici hanno attraversato il centro, creando un’atmosfera di festa e allegria tra il pubblico.

In settemila per la sfilata dei carri e il concerto di Cristina D’Avena. Tredici i carri allegorici ha attraversato le vie del centro tra applausi, musica e un entusiasmo contagioso. Protagonisti indiscussi sono stati i gruppi e le associazioni del territorio, che anche quest’anno hanno saputo stupire il pubblico con allestimenti scenografici curati nei minimi dettagli, coreografie coinvolgenti e costumi ricchi di fantasia. Come già accaduto nella scorsa edizione, la qualità artistica dei carri e l’energia dei figuranti hanno conquistato grandi e piccoli, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Carnevalon", sfilano tredici carri. Concerto con Cristina D’AvenaIl Carnevalon ha preso il via nel pomeriggio, portando in strada tredici carri colorati e pieni di musica.

