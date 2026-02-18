Dargen D’Amico | Dopo l’ultimo Sanremo ho avuto la sensazione di essere stato accantonato Torno con i dubbi sull’AI

Dargen D’Amico ha dichiarato di sentirsi trascurato dopo la sua ultima partecipazione a Sanremo. La sua sensazione deriva dal fatto che, nonostante il successo, ha percepito una distanza da parte dell’ambiente musicale. Ora, con il ritorno sul palco con il brano “Ai ai”, si confronta con i dubbi sull’uso dell’intelligenza artificiale. Il cantante anticipa anche il suo nuovo album “Doppia mozzarella”, atteso per il 27 marzo. La sua presenza a Sanremo si conferma come un momento di riflessione e di sfida personale.

Milano – Pochi nascono felici, ma qualcuno lo diventa. Dargen D'Amico ne sembra convinto sulla strada di quel Sanremo dove torna per la terza volta con Ai ai, brano che mette al centro i social e l'intelligenza artificiale, ad assaggio del nuovo album Doppia mozzarella in uscita il 27 marzo. «Il pezzo era in lavorazione da un po', ma quest'anno è iniziato il dibattito sull'Ai, sulla rivoluzione tecnologica, sul passaggio dall'uomo alla macchina, e il pezzo aveva elementi che potevano agganciarsi a quel discorso lì» racconta lui, Jacopo Matteo Luca D'Amico, 45 anni. «Quando la utilizza persino la Polizia di Stato per ritoccare le foto di scontri di piazza, come accaduto a Torino, qualche domanda bisogna forse porsela.