Damon Albarn non tornerebbe mai al Coachella | È un po’ l’incarnazione dei social media di oggi

Damon Albarn ha dichiarato che non ritornerà mai al Coachella, perché lo considera “l’incarnazione dei social media di oggi”. La causa di questa opinione risiede nel modo in cui l’evento si presenta, con un’attenzione eccessiva ai contenuti online e alle immagini condivise. Albarn ha spiegato che l’atmosfera del festival non gli piace più e preferisce concerti più autentici. La sua scelta di non partecipare più al festival si basa anche su esperienze passate che non lo hanno convinto. Albarn ha anche condiviso che nei prossimi mesi si concentrerà su nuovi progetti musicali.

Nel corso di un’intervista per Rolling Stone insieme all’altro Gorillaz, Jamie Hewlett, Damon Albarn ha parlato della sua esperienza al Coachella, al quale i Blur hanno partecipato nel 2024. Un ricordo non proprio felice, per il cantautore britannico: l’esibizione della band non venne accolta in modo particolarmente caloroso dal pubblico californiano, e lui non la prese benissimo. Mentre suonava Girls & Boys, uno dei principali successi del gruppo, Alborn “sgridò” la platea, invitandola ad essere più partecipativa. Non riuscendo a ottenere alcun tipo di reazione, concluse la performance promettendo: «Non ci rivedrete mai più». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Damon Albarn non tornerebbe mai al Coachella: «È un po’ l’incarnazione dei social media di oggi» Damon Albarn sta scrivendo la colonna sonora del film “Artificial”, diretto da Luca GuadagninoDamon Albarn sta lavorando alla colonna sonora del film “Artificial”, diretto da Luca Guadagnino. Divieto sui social media per minori di 16 anni al vaglio dei governiI governanti italiani stanno valutando un divieto sui social media per i minori di 16 anni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Crescere, la guerra torna nei teatri; Michael Stipe torna nei Simpsons con Everybody Kirks, nuova versione di Everybody Hurts; Maynard James Keenan: L’alienazione è ancora qui – Il ritorno post-punk dei Puscifer. Damon Albarn non tornerebbe mai al Coachella: «È un po’ l’incarnazione dei social media di oggi»Nel corso di un’intervista per Rolling Stone insieme all’altro Gorillaz, Jamie Hewlett, Damon Albarn ... msn.com Damon Albarn: Il Coachella è l'incarnazione dei social di oggiIl frontman dei Blur Damon Albarn, intervistato dal magazine Rolling Stone insieme all'altro Gorillaz Jamie Hewlett, è tornato a parlare della non proprio felice esperienza della partecipazione al fes ... rockol.it Damon Albarn e Pulp insieme per la solidarietà di Help(2) Damon Albarn ha annunciato la sua partecipazione attiva al nuovo progetto discografico "Help(2)" della War Child Records, in uscita il prossimo 6 marzo per sostenere i giovani colpiti dai conflitti glob facebook Damon Albarn on his new project: "I'm currently working on the score to Luca Guadagnino's film "Artificial", about [OpenAI CEO] Sam Altman. I'm singing some songs and writing some electronic and orchestral backing." (Uncut) x.com