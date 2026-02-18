Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha attirato l’attenzione a Monaco, lasciando il pubblico impressionato con il suo intervento deciso. La sua presenza ha acceso il dibattito sulla posizione dell’Europa rispetto ai conflitti in Ucraina e Gaza. Molti osservatori sottolineano come l’Europa fatichi a prendere una posizione chiara, divisa tra autonomia e allineamento agli Stati Uniti. In questa fase, il continente sembra incerto tra fare scelte proprie o seguire la linea americana. La questione rimane aperta, mentre i conflitti continuano a evolversi.

Alla straordinaria performance offerta dal segretario di Stato Usa Marco Rubio all’inclita platea della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, InsideOver ha dedicato diversi ed eccellenti articoli di Andrea Muratore ( qui ) e di Raffaele Oriani ( qui ). Di meglio e di più non si potrebbe dire. Se non che Rubio, applaudito alla fine dell’intervento, da perfetto Mefistofele ha riposto agli appelli del dottor Faust-Europa, prendendosi la sua anima gratis, senza neanche garantirle i ventiquattro anni di servizio. Rubio ha suonato uno spartito a noi europei ben noto. Come già Rudyard Kipling nel 1899, ci ha invitati a “. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Dall'Ucraina a Gaza l'Europa senza coraggio non sa decidere: o forte e autonoma o allineata agli Usa

