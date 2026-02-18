Dalla piazza agli impegni | Coldiretti porta le istanze agricole in Regione mobilitati 5 mila soci

Dopo aver concluso più di 100 assemblee in tutta l’Emilia-Romagna, Coldiretti ha portato le richieste degli agricoltori alla Regione. La mobilitazione ha coinvolto circa 5 mila soci, che hanno condiviso le sfide quotidiane delle proprie aziende. Durante gli incontri, i produttori hanno evidenziato problemi come i costi crescenti e le difficoltà di accesso ai finanziamenti. Questa azione mira a far ascoltare le esigenze dirette di chi lavora nei campi, rendendo più vicine le decisioni alle realtà locali. La richiesta di interventi concreti resta al centro dell’attenzione.

Dalla semplificazione amministrativa ai fondi per il Psr e i giovani agricoltori: dopo la manifestazione a Bologna, de Pascale e Mammi accolgono le principali richieste dell’organizzazione “Lunedì, al termine di oltre 100 assemblee territoriali con gli associati svolte nel mese di gennaio in tutte le province, abbiamo portato sotto la Regione le istanze concrete delle nostre imprese agricole emiliano-romagnole. La mobilitazione di Coldiretti Emilia Romagna a Bologna, che ha visto la partecipazione pacifica di 5.000 soci, ha posto al centro del confronto istituzionale temi chiave quali il sostegno alle aziende e ai giovani agricoltori, il rilancio delle aree interne, il contrasto alla fauna selvatica, una reale semplificazione burocratica, interventi mirati per le filiere in crisi e strumenti strutturali per far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici" ha detto Luca Cotti, presidente di Coldiretti Emilia Romagna.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Coldiretti Forlì-Cesena fa breccia in Regione: "Impegni presi per le filiere in crisi e il bando giovani"Coldiretti Forlì-Cesena ha organizzato una protesta pacifica a Bologna, portando circa cinquemila agricoltori della regione.

