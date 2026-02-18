Dalla lite alla violenza | quarantenne picchia i genitori dopo un rimprovero
Un uomo di 40 anni ha aggredito i genitori dopo un rimprovero, scatenando un episodio di violenza domestica. La scena si è svolta nella notte tra il 14 e il 15 febbraio in un appartamento di Canova di Gardolo, dove i vicini hanno sentito rumori forti provenire dall’abitazione.
Il litigio, secondo le prime ricostruzioni, è scattato nel cuore della notte dopo che l’uomo – un quarantenne trentino già noto alle forze dell’ordine – ha invitato alcuni amici nella casa dove viveva coi suoi cari Una lite coi genitori che si è trasformata in un grave episodio di violenza. È questa, in breve, una prima ricostruzione di quanto accaduto nella notte tra il 14 e il 15 febbraio in un appartamento di Canova di Gardolo. Protagonista della vicenda è un uomo trentino di quarant’anni, denunciato per maltrattamenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e che ora è titolare di un divieto di avvicinamento ai familiari.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Docente aggredito a Foggia, Sasso (FN) invoca la legge che inasprisce le pene per chi usa violenza contro il personale scolastico. Il genitore ha colpito l’insegnante dopo un rimprovero alla figliaRossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale, ha denunciato l’aggressione a un insegnante di Foggia, avvenuta dopo un rimprovero a una studentessa.
Violenza in centro: colpito alla testa con una bottiglia rotta dopo una lite, un arrestoNella notte di ieri, in pieno centro, una lite tra due persone è finita con un’aggressione violenta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rissa tra famiglie dopo la lite condominiale: padri, madri e figli si picchiano in strada. Quattro feriti e otto denunce. Il sospetto...; Lite, schiaffi e minacce all’ex compagna: scattano le manette; Paura alla stazione di Como, lite tra due uomini degenera in violenza con minacce, denunciato 22enne; Morra De Sanctis, notte di violenza in famiglia: 56enne arrestato dai Carabinieri.
Lite tra ragazzi fuori dalla scuola, 16enne pugnalato al collo: ricoverato a Salerno, arrestato l’aggressoreLite tra ragazzi all’esterno della scuola a Salerno: feriti due 16enni. Uno colpito al collo con un coltello. fanpage.it
Lite davanti scuola, 16enne pugnalato al colloMomenti di forte tensione oggi a Salerno, dove una lite tra due ragazzi di 16 anni, scoppiata all’esterno di un istituto scolastico, è degenerata in un grave episodio di violenza. Il confronto, avvenu ... ilfattovesuviano.it
La notte di San Valentino si è trasformata in violenza in Irpinia. Un uomo di 56 anni ha aggredito la compagna al termine di una lite in casa. All’arrivo dei carabinieri è stato arrestato e portato in carcere, mentre la donna è stata soccorsa e ricoverata in ospedal facebook