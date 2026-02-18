Dalla lite alla violenza | quarantenne picchia i genitori dopo un rimprovero

Un uomo di 40 anni ha aggredito i genitori dopo un rimprovero, scatenando un episodio di violenza domestica. La scena si è svolta nella notte tra il 14 e il 15 febbraio in un appartamento di Canova di Gardolo, dove i vicini hanno sentito rumori forti provenire dall’abitazione.

Il litigio, secondo le prime ricostruzioni, è scattato nel cuore della notte dopo che l’uomo – un quarantenne trentino già noto alle forze dell’ordine – ha invitato alcuni amici nella casa dove viveva coi suoi cari Una lite coi genitori che si è trasformata in un grave episodio di violenza. È questa, in breve, una prima ricostruzione di quanto accaduto nella notte tra il 14 e il 15 febbraio in un appartamento di Canova di Gardolo. Protagonista della vicenda è un uomo trentino di quarant’anni, denunciato per maltrattamenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e che ora è titolare di un divieto di avvicinamento ai familiari.🔗 Leggi su Trentotoday.it

