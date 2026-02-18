Dalla lite alla violenza | quarantenne picchia i genitori dopo un rimprovero

Un quarantenne di Canova di Gardolo ha aggredito i genitori dopo una discussione e una frase di troppo. La lite scoppiata in casa si è trasformata in un episodio di violenza fisica, con l’uomo che ha colpito i genitori in modo violento. La vicenda si è verificata tra le mura domestiche nella notte tra 14 e 15 febbraio, lasciando tutti scioccati. I vicini hanno ascoltato le urla e hanno chiamato le forze dell’ordine. Ora si indaga sulle cause di questa reazione aggressiva.

Il litigio, secondo le prime ricostruzioni, è scattato nel cuore della notte dopo che l'uomo – un quarantenne trentino già noto alle forze dell'ordine – ha invitato alcuni amici nella casa dove viveva coi suoi cari Una lite coi genitori che si è trasformata in un grave episodio di violenza. È questa, in breve, una prima ricostruzione di quanto accaduto nella notte tra il 14 e il 15 febbraio in un appartamento di Canova di Gardolo. Protagonista della vicenda è un uomo trentino di quarant'anni, denunciato per maltrattamenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e che ora è titolare di un divieto di avvicinamento ai familiari.