Patrizia e Antonio vivono due mesi di angoscia per il loro bambino Domenico, in attesa di un cuore nuovo. La causa è la diagnosi dei medici, che hanno dichiarato impossibile un ulteriore trapianto a causa delle condizioni del piccolo. Domenico, un bimbo di tre anni, ha bisogno urgentemente di un cuore compatibile, ma le analisi recenti hanno evidenziato complicazioni che rendono rischioso un intervento. I genitori sperano ancora in una soluzione, mentre attendono novità da parte dei centri specializzati. La famiglia si trova di fronte a una scelta difficile.

E’ il giorno del dolore per Patrizia e Antonio, i genitori del piccolo Domenico, dopo che oggi il consulto tra esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie che si occupano di trapianto di cuore pediatrico ha stabilito che le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto. La mamma è stata nel reparto del piccolo prima, durante e dopo la visita dei cardiologi, anche se durante il consulto ha atteso ovviamente all’esterno per non creare turbamento nel figlio a livello emotivo e neurologico. La rassegnazione e le parole del legale «La mamma è rassegnata all’idea che il figlio non ce la farà, glielo ha detto questo team di medici che sono i maggiori esperti di tutta Italia, non abbiamo motivo di contraddirli», fa sapere oggi Francesco Petruzzi, il legale dei genitori che non hanno mai smesso di sperare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dalla gioia alla disperazione: due mesi di calvario per Patrizia, mamma di un bimbo in attesa di un cuore

