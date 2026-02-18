Dal punk alla preghiera | Giovanni Lindo Ferretti il sorprendente viaggio spirituale del rocker ribelle
Giovanni Lindo Ferretti ha cambiato radicalmente percorso, passando dal mondo del punk alla vita religiosa, spinto dalla ricerca di un senso più profondo. Dopo aver lasciato la scena musicale, ha iniziato a scrivere preghiere e testi spirituali, spesso condividendo la sua esperienza sui social media. È un esempio di come la ricerca personale possa portare a trasformazioni sorprendenti, anche per chi ha sempre sfidato le convenzioni.
Da Punk Blasfemo a Scrittore di Preghiere: Giovanni Lindo Ferretti e il Doppio Volto della Spiritualità. A 72 anni, Giovanni Lindo Ferretti, figura iconica del punk rock italiano e fondatore dei CCCP – Fedeli alla Linea, sorprende il pubblico con un percorso inaspettato: quello di scrittore di preghiere. La reunion con i CSI e l’uscita del libro “Ora et Labora” segnano una nuova fase nella sua carriera, un confronto aperto con la spiritualità che si radica in un passato di ribellione e provocazione. Le Radici del Contrasto: Un Passato di Ribellione. Giovanni Lindo Ferretti è stato per un’intera generazione la voce di un punk rock dissacrante e politicamente impegnato.🔗 Leggi su Ameve.eu
Argomenti discussi: Giovanni Lindo Ferretti: Ero un punk blasfemo adesso scrivo preghiere.
