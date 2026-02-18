Dal Cdm un milardo per le regioni colpite da Harry Occhiuto | Avanti con la ripartenza

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un aiuto di oltre un miliardo di euro per le regioni colpite dal passaggio del ciclone Harry, che ha causato danni ingenti. La somma include anche i 100 milioni già assegnati in precedenza e mira a sostenere famiglie e imprese di Calabria, Sicilia e Sardegna. Il ministro Occhiuto ha dichiarato:

Il presidente della Regione Calabria: "È un intervento significativo, che rappresenta un sostegno reale per cittadini e imprese duramente provati, e che consente di avviare un percorso serio di ristoro dei danni" Ammontano a oltre un miliardo, compresi i 100 milioni già stanziati in precedenza, le risorse destinate a famiglie e imprese in Calabria, Sicilia e Sardegna, dopo i danni causati dal passaggio del ciclone Harry. Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge e le delibere di Protezione civile necessari per far fronte ai danni causati dal maltempo e dalla frana di Niscemi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Musumeci: “Sospensione della rata dei mutui per le regioni colpite da Harry. I soldi ci sono, non li prenderemo dal Ponte”Il governatore Musumeci annuncia che le regioni colpite da Harry riceveranno una sospensione delle rate dei mutui.

Tajani, "Chiederemo il fondo Ue di solidarietà per le Regioni colpite dal ciclone Harry"Il governo italiano sta preparando la richiesta di aiuto al Fondo europeo di solidarietà.

