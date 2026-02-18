Dal borgo alla ribalta regionale esempio di comunicazione social vincente | terzo premio consecutivo per il bar

Il bar Il Caffè di Premilcuore ha ottenuto il terzo premio consecutivo agli Horeca Social Stars, un concorso dedicato alle strategie di comunicazione sui social media nel settore Ho.Re.Ca. La vittoria arriva dall’Appennino forlivese, dove il locale ha saputo sfruttare le piattaforme digitali per attirare clienti e mostrare la propria personalità. La gestione ha investito molto in contenuti autentici e coinvolgenti, contribuendo a trasformare un piccolo borgo in un esempio di successo digitale. La tendenza continua a crescere, attirando sempre più attenzione.

L'eccellenza digitale parla romagnolo e, ancora una volta, arriva dall'Appennino forlivese. Il bar Il Caffè di Premilcuore conquista per il terzo anno consecutivo il riconoscimento agli Horeca Social Stars, il contest che premia le migliori strategie di comunicazione social nel mondo Ho.Re.Ca., giunto alla sua settima edizione regionale. La cerimonia si è svolta martedì nella Beer&Tech Arena di Beer&Food Attraction, alla Rimini Fiera, dove 30 titolari di locali tra Romagna e Riviera hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento dedicato alla digital excellence nel settore fuoricasa. "Essere sul palco della Beer&Tech Arena per il terzo anno di fila è una grande emozione - commenta Marco Giannellini -.