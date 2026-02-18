Clémentia Defrel ha segnato di nuovo dopo 167 giorni, questa volta con il Modena contro la Carrarese, portando la squadra sul 2-0. La sua rete rappresenta un passo importante per il giocatore, che cerca di superare il lungo digiuno realizzativo e ritrovare fiducia in attacco. Con questa segnatura, il francese spera di lasciare alle spalle le difficoltà degli ultimi mesi e di tornare a essere decisivo.

Riecco Gregoire Defrel, 167 giorni dopo. L’attaccante del Modena ha messo a segno la rete del definitivo 2-0 contro la Carrarese ritrovando finalmente la via del gol. L’ultimo era arrivato il 31 agosto contro l’Avellino nella seconda giornata di campionato. Sono serviti sei mesi all’ex Sassuolo per sbloccarsi: colpa di un rendimento altalenante e del poco spazio da titolare. In stagione il classe ’91 è partito spesso dalla panchina, mister Sottil ha voluto gestirlo. Poi nella gara contro il Venezia capolista è entrato nella ripresa al posto di Massolin e ha chiuso tutti gli spazi a Busio inseguendolo ovunque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dagli anni d'oro alla crisi perenne: Defrel è tornato a far gol, saprà superare il tabù delle 3 reti?

