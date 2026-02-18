Da estorsione a violenza privata | verso la prescrizione il processo per i cronotachigrafi truccati

Il processo sui cronotachigrafi truccati rischia di prescriversi, perché molte accuse sono ormai fuori tempo massimo. L’avvocato difensore ha affermato di aver letto gli atti e di aver notato che le ipotesi di reato legate alla sicurezza sul lavoro sono ormai prescritte. Rimane invece in piedi l’accusa di estorsione, che lui chiede di mantenere. La vicenda riguarda i controlli falsificati sui dispositivi di registrazione dei mezzi pesanti.

Sul banco degli imputati i due titolari di una ditta di autotrasporti: con la riqualificazione del reato interviene la prescrizione. Rinvio a dicembre per il favoreggiamento contestato a quattro camionisti. I fatti risalgono anche a dieci anni fa. Le indagini furono condotte dalla Polstrada «Ho letto gli atti, entrando ora in questo processo. Tutte le ipotesi di reato per cui siamo qui sono prescritte (rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) rimane in piede solo l'accusa di estorsione che chiedo - anche per come è formulato il capo di imputazione - sia riqualificata in violenza privata.