Da contabile a cercatore d’oro | l’Italia riscopre la febbre dell’oro tra crisi e nuove passioni professionali

Paolo Baron, un ragioniere di 50 anni di Arona, ha deciso di lasciare il suo lavoro in contabilità dopo tredici anni e di dedicarsi alla ricerca dell’oro. La crisi economica e le nuove passioni lo hanno spinto a cambiare strada, portandolo a cercare pepite nel fiume vicino al lago Maggiore. Ogni giorno, con una pala e un setaccio, esplora le rive in cerca di tracce preziose, convinto che la professione di cercatore d’oro possa regalargli una seconda vita.

Da Ragioniere a Cercatore d'Oro: Un Nuovo El Dorado Italiano?. Paolo Baron, cinquantenne di Arona sul lago Maggiore, ha compiuto una scelta radicale: abbandonare la contabilità dopo tredici anni per dedicarsi alla ricerca dell'oro. La sua storia, emersa in un contesto di crescente interesse per questa antica pratica, riflette un cambiamento inaspettato nelle aspirazioni e nelle scelte professionali di molti italiani, attratti dalla possibilità di integrare le entrate o semplicemente dalla ricerca di un'attività più stimolante. Un'Onda Inattesa: Il Boom degli Appassionati. Il caso di Baron non è isolato.