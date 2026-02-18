Da Caivano a Calcio il prete anticamorra Patriciello al Cineteatro Astra

Il sacerdote antimafia Don Patriciello ha portato la sua testimonianza da Caivano a Calcio, attraversando la Terra dei fuochi per sensibilizzare sui danni della criminalità organizzata. Giovedì 26 febbraio, alle 20, il prete sarà ospite al Cineteatro Astra, dove parlerà dell’impatto delle attività illegali sulla vita quotidiana delle comunità.

Calcio. Da Caivano alla Bassa. Dalla Terra dei fuochi al Cineteatro Astra. Giovedì 26 febbraio, alle 20.45, nell’ambito degli Appuntamenti Quaresimali 2026 “Lievito di Pace e di Speranza”, sul palco salirà il prete anticamorra d on Maurizio Patriciello, parroco di Caivano. L’incontro denominato “Seminare la pace nella Terra dei fuochi” sarà, di fatto, una testimonianza di chi vive in prima linea la Terra dei fuochi, denunciando quotidianamente le infiltrazioni della criminalità organizzata nel Napoletano. “Il senso di questi appuntamenti – sottolinea il parroco, don Angelo Piccinelli – è sottolineare il bisogno estremo di pace, a cominciare da quella personale che arriva dal cuore e si riflette nelle relazioni tra di noi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

