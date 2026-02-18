Christian Jidayi, ex difensore di 37 anni, si è tolto la vita nella notte tra il 17 e il 18 febbraio nella pineta vicino alla chiesa di Lido Adriano, nel ravennate. La sua morte ha sconvolto il mondo del calcio, che ricorda il giocatore originario di Avellino con affetto e tristezza. Jidayi aveva lasciato il calcio professionistico diversi anni fa, ma il suo nome rimane legato alle stagioni tra le squadre di serie minori. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia e agli amici di Jidayi.

Tempo di lettura: 2 minuti Il mondo del calcio è scosso dalla tragica scomparsa di Christian Jidayi, 37 anni, ex difensore professionista, trovato senza vita nella notte tra il 17 e il 18 febbraio nella pineta adiacente alla chiesa di Lido Adriano, nel ravennate. L’uomo, originario di Avellino ma residente da tempo in zona, non si era presentato al proprio turno di lavoro, circostanza che ha fatto scattare l’allarme. Le ricerche, coordinate dai carabinieri e supportate dai vigili del fuoco anche attraverso il tracciamento del telefono cellulare, si sono concluse con il drammatico ritrovamento. Gli elementi raccolti dagli inquirenti orientano, al momento, verso l’ipotesi di un gesto volontario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Da Avellino a Ravenna: il calcio piange Christian Jidayi

Trovato morto l'ex calciatore del Novara Christian JidayiL’ex calciatore Christian Jidayi, prossimo ai 39 anni, è stato trovato morto nella notte tra martedì e mercoledì in una pineta di Ravenna.

Trovato morto in pineta l'ex calciatore Christian Jidayi: era in servizio nella Polizia provincialeChristian Jidayi, ex calciatore e attualmente agente della Polizia Provinciale di Ravenna, è stato trovato morto in una pineta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.