Curling Svezia travolta dalla Corea Gran Bretagna batte USA | lotta furibonda per le semifinali alle Olimpiadi

La Svezia ha subito una sconfitta pesante contro la Corea nel torneo di curling femminile, a causa di troppi errori nelle fasi decisive della partita. La squadra svedese ha perso terreno fin dall'inizio, mentre la Corea ha mantenuto un ritmo costante e ha conquistato punti importanti. Nel frattempo, la Gran Bretagna ha battuto gli Stati Uniti in una sfida serrata, che si è decisa solo negli ultimi end. La competizione si fa sempre più accesa, con le qualificazioni che si avvicinano. Le partite di oggi hanno riacceso la speranza di vedere un testa a testa tra le favorite.

Il torneo di curling femminile si è riaperto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con la disputa di tre partite. La Svezia, prima in classifica con sei affermazioni e già certa della qualificazione alle semifinali, ha perso contro la Corea del Sud per 8-3: le asiatiche hanno messo a segno tre punti nel primo end, poi hanno rubato tre mani consecutive e all'intervallo conducevano per 8-1, riuscendo poi a controllare il tentativo di rientro delle scandinave al rientro sul ghiaccio. La Corea del Sud ha agganciato gli USA al terzo posto in classifica con il bilancio di cinque vittorie e tre sconfitte, dopo che le americane hanno perso per 8-7 contro la Gran Bretagna, capace di firmare la grande rimonta con due punti marcati nel nono end e un hammer rubato da due punti nel decimo.