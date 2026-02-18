Curling | la Svizzera accede aritmeticamente alle semifinali femminili tutto facile per la Svezia

La Svizzera ha conquistato matematicamente la qualificazione alle semifinali femminili di curling, grazie a una vittoria convincente. La squadra svizzera ha dominato la partita contro l’Italia di Stefania Constantini, che ha dovuto arrendersi solo all’ultimo tiro, all’undicesima sessione del Round Robin. La sconfitta ha segnato un passo importante per le svizzere, che ora puntano a consolidare la loro posizione in vista delle prossime sfide. Intanto, l’Italia si prepara per le prossime gare con la determinazione di migliorare le prestazioni.

Come sappiamo, l'Italia di Stefania Constantini e compagne è stata costretta a cedere il passo al Canada solo all'extra end in occasione dell' undicesima sessione del Round Robin valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, particolarmente significativa per aver dato un responso importante dagli altri match svoltisi in contemporanea. Sì perché grazie alla vittoria contro la Danimarca, la Svizzera si è assicurata aritmeticamente il passaggio del turno, volando al secondo posto della classica al termine di una partita estremamente complicata, in cui le nordiche avevano rubato una preziosa mano da un punto, salvo poi arrendersi all'ultimo round, con tre sigilli messi a referto dalle elvetiche.