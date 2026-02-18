Curling femminile l’Italia perde 7-8 all’extra-end | solo due vittorie

L’Italia nel curling femminile ha subito una sconfitta per 7-8 contro il Canada, che si è deciso all’extra-end. La causa principale è stata una mossa sbagliata dell’ultima fase, che ha permesso alle avversarie di rimontare. Le Azzurre avevano condotto gran parte dell’incontro, ma hanno perso il vantaggio negli ultimi minuti. Questa sconfitta interrompe una serie di due vittorie consecutive, lasciando le italiane con un bilancio di sole due vittorie nel torneo. Ora le ragazze si preparano per la prossima partita, cercando di migliorare il risultato.

L’Italia del curling femminile ritrova la sconfitta dopo due vittorie consecutive: le Azzurre perdono all’extra-end contro il Canada Il round robin dell’Italia impatta anche contro il Canada. L’inizio di torneo delle Azzurre le aveva condannate all’ultimo posto, ma poi c’è stata la forte reazione di Constantini e compagne che hanno ottenuto due vittorie consecutive pesanti e mosse sia dall’orgoglio, sia da un ottimo curling. I successi contro Stati Uniti e Giappone avevano riacceso la speranza di lasciare almeno i bassi fondi della classifica, ma oggi si presentava un complicato appuntamento contro il Canada.🔗 Leggi su Sportface.it

Curling, l’Italia perde l’oro all’ultimo tiro: bronzo in vista - 1mattina News 10/02/2026

