Curling bronzo e social | Constantini e Mosaner portano l’Italia sul podio e conquistano il web

La coppia di atleti italiani Constantini e Mosaner ha vinto il bronzo nel curling a Milano Cortina 2026, attirando l’attenzione anche sui social network. La loro prestazione sul ghiaccio ha fatto il giro del web, dove sono diventati protagonisti di commenti e condivisioni. La vittoria ha portato l’Italia sul podio, rendendo il curling protagonista di una giornata di festa digitale.

Curling a Milano Cortina 2026: La Coppia Constantini-Mosaner Conquista l’Italia, Tra Ghiaccio e Social Media. Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno consacrato una nuova coppia di eroi: Stefania Constantini e Amos Mosaner, i curlers italiani che hanno conquistato una medaglia di bronzo nel doppio misto, diventando al contempo un fenomeno social inatteso. La loro performance, unita a una dinamica professionale curiosa, ha proiettato il curling al centro dell’attenzione nazionale, generando un’ondata di interesse sui social media. Un’Ondata di Interesse Inaspettata. Il curling, disciplina che richiede precisione, strategia e una notevole preparazione fisica, ha tradizionalmente faticato a conquistare un pubblico ampio in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

