La ginecologia dell’ospedale Del Ponte di Varese entra nella lista regionale dei centri specializzati nella cura del tumore all’ovaio, dopo aver ottenuto l’approvazione delle autorità sanitarie. La decisione arriva in seguito ai miglioramenti nelle procedure diagnostiche e terapeutiche implementate dal reparto, che ora può offrire trattamenti più avanzati alle pazienti della zona.

C’è anche la ginecologia del Del Ponte di Varese tra gli otto centri di riferimento per la cura del tumore all’ovaio. Regione Lombardia ha avviato il percorso per la costruzione della Rete regionale dei centri per la presa in carico delle donne affette da neoplasie ginecologiche, con l’obiettivo di rafforzare qualità, appropriatezza e uniformità delle cure su tutto il territorio lombardo. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso (nella foto). Il documento definisce un modello di assistenza altamente specializzato nella prevenzione, diagnosi e cura, chirurgica e medica, delle neoplasie ginecologiche, individuando criteri oggettivi per l’identificazione dei Centri di riferimento, in linea con le raccomandazioni della Società Europea di ginecologia oncologica (Esgo) e coerenti con gli standard di eccellenza nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cura del tumore all’ovaio. Dal Ponte nella lista regionale

