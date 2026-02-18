Cuore disponibile per il bimbo riunione decisiva al Monaldi Arrivati gli ispettori del ministero

Al Monaldi di Napoli si svolge una riunione decisiva dopo che gli ispettori del ministero della Salute sono arrivati per esaminare i documenti sul cuore danneggiato trapiantato il 23 dicembre a un bambino di due anni e mezzo, che ora si trova in Terapia intensiva. La visita degli esperti si concentra sulla verifica dei dettagli del procedimento e delle condizioni del paziente, mentre la famiglia del bambino aspetta notizie sulle prossime mosse.

Giornata cruciale all’ ospedale Monaldi di Napoli. Questa mattina sono arrivati gli ispettori inviati dal ministero della Salute per acquisire tutta la documentazione relativa alla vicenda del cuore danneggiato trapiantato lo scorso 23 dicembre al bambino di due anni e mezzo, ora ricoverato in Terapia intensiva. L’ispezione riguarda l’intera procedura che ha portato al primo intervento. Dopo Napoli, gli ispettori si trasferiranno all’ospedale di Bolzano, dove è stato effettuato l’espianto dell’organo e dove si sarebbe verificato l’errore che ha compromesso il cuore poi impiantato al piccolo Domenico.🔗 Leggi su Ildenaro.it

